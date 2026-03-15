كشفت مصادر مطلعة أن معلومات استخباراتية أميركية قُدمت لدائرة ضيقة داخل الإدارة الأميركية تشير إلى أن المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي كان لديه تحفظات على تولي نجله مجتبى خامنئي منصب المرشد الأعلى من بعده.

وعرضت هذه المعلومات على عدد من كبار المسؤولين في الولايات المتحدة، بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه ومسؤولون بارزون في الإدارة، بحسب موقع سي بي إس نيوز.

وبحسب التقرير، فإن التحليل الاستخباراتي أظهر أن خامنئي الأب لم يكن مقتنعًا بقدرات ابنه على قيادة البلاد، إذ كان يرى أنه لا يمتلك القدر الكافي من الكفاءة والذكاء السياسي الذي يؤهله لتولي منصب المرشد الأعلى في إيران.

كما أشارت المصادر إلى أن المرشد الراحل كان على دراية بوجود مشكلات في الحياة الشخصية لنجله، وهو ما عزز تحفظاته بشأن انتقال السلطة إليه.

ورغم تلك التحفظات، اختير مجتبى خامنئي، البالغ من العمر 56 عامًا، ليصبح المرشد الأعلى لإيران خلال نهاية الأسبوع الماضي، بعد سنوات طويلة قضاها ضمن الدائرة المقربة من والده وعمل خلالها مساعدًا له في إدارة شؤون الحكم.

وأشارت تقارير إلى أن مجتبى خامنئي ربما أصيب خلال الضربة نفسها، بينما تحدثت تقديرات داخل الإدارة الأمريكية عن احتمال وفاته، إلا أن هذه المعلومات لم تؤكد رسميًا حتى الآن.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أحاديث خاصة مع مقربين منه إنه غير متأكد من مدى أهمية المعلومات المتعلقة بخامنئي الابن، معتبرًا أن إيران قد تكون في الوقت الحالي بلا قيادة واضحة.

وتعتقد دوائر في البيت الأبيض، أن الحرس الثوري الإيراني هو الجهة التي تدير فعليًا عملية اتخاذ القرار في إيران خلال المرحلة الحالية.

وكان ترامب أشار إلى أن القيادة الإيرانية تمر بحالة ارتباك، قائلاً إن “قيادتهم الأولى انتهت، والثانية انتهت، والثالثة الآن في مأزق”، في إشارة إلى المرشد الجديد.

كانت أعلنت الحكومة الأميركية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل تقديم معلومات تقود إلى تحديد مكان وجود مجتبى خامنئي وتسعة مسؤولين إيرانيين بارزين آخرين.