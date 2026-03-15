بالفيديو والصور.. آبي أحمد يبكي على ضحايا الفيضانات في إثيوبيا

كتب : محمد جعفر

04:31 م 15/03/2026

أعرب آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، عن حزنه العميق إزاء الخسائر المأساوية في الأرواح الناجمة عن انهيار أرضي مفاجئ نجم عن هطول أمطار موسمية غزيرة في منطقة غاتشو بابا والمناطق المحيطة بها ضمن إقليم غامو بجنوب إثيوبيا.

ظهر آبي أحمد بملامح حزينة ومُتأثرة، تكاد تُظهر علامات البكاء، في الفيديو المنشور على الحسابات الرسمية لوكالة الأنباء الإثيوبية، وقال: "أعرب عن حزني العميق لفقدان أرواح مواطنينا الذين لقوا حتفهم بسبب كارثة الانهيار الأرضي المفاجئ الناجم عن أمطار غزيرة في جاتشو بابا ومناطق أخرى من منطقة جامو في إقليم جنوب إثيوبيا"، مؤكداً التزام الحكومة بدعم المجتمعات المتضررة.

وتسببت أيام من الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية مدمرة، كما فاضت مياه نهر كولفو إلى الأحياء المجاورة، ما أدى إلى أضرار واسعة بالمنازل والأراضي الزراعية والبنية التحتية الحيوية المحلية.

وفي أعقاب الكارثة، أعلن مجلس نواب الشعب الإثيوبي الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، وذكر البيان الرسمي أن الانهيار الأرضي وقع في وقت سابق من هذا الأسبوع في منطقة لاكا كيبيلي التابعة لغاتشو بابا، مما أسفر عن مقتل العديد من السكان المتواجدين في المنطقة وقت وقوع المأساة.

