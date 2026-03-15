فايننشال تايمز: أوروبا ستناقش توسيع مهمة "أسبيدس" لتشمل مضيق هرمز

كتب : وكالات

04:38 م 15/03/2026

مضيق هرمز

ذكرت صحيفة ⁠"فاينانشال تايمز" البريطانية، نقلا عن مسؤول، أن وزراء خارجية ‌الاتحاد الأوروبي سيناقشون إمكانية توسيع ‌نطاق ‌مهمة أسبيدس البحرية التابعة للتكتل ‌إلى ‌مضيق ⁠هرمز.

ونقلت الصحيفة البريطانية، عن المسؤول ⁠قوله ‌إن مهمة ⁠بحرية مشتركة بين الاتحاد ⁠الأوروبي والأمم ⁠المتحدة لضمان المرور الآمن "تبدو أكثر ترجيحا".

والسبت حض ترامب عدد من الدول على إرسال سفن حربية لتأمين مضيق هرمز.

وكتب الرئيس الأمريكي على منصته "تروث سوشيال"، أن "دولا عدة سترسل سفنا حربية، بالتعاون مع الولايات المتحدة، لإبقاء المضيق مفتوحا وآمنا".

وتابع: "نأمل بأن تبادر الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة ودول أخرى، إلى إرسال سفن إلى المنطقة بحيث لا يظل مضيق هرمز مهددا من دولة مقطوعة الرأس".

وأكد ترامب في وقت لاحق أنه "على دول العالم التي تتلقى النفط عبر مضيق هرمز أن تتولى أمر هذا الممر، وسنقدم مساعدة كبيرة".

وتسببت الضربات الإيرانية بتوقف شبه تام لحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة خُمس النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وكان ترامب أعلن الجمعة أن البحرية الأمريكية ستبدأ "قريبا جدا" مرافقة ناقلات النفط لعبور المضيق الحيوي، مهددا باستهداف منشآت نفطية إيرانية إذا استمرت طهران في عرقلة الملاحة.

إيران وأمريكا هجمات على الخليج مهمة أسبيدس الاتحاد الأوروبي

