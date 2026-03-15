"مضحك جدًا".. رئيس البرلمان الإيراني يسخر من تصريحات ترامب عن إيران

كتب : وكالات

04:29 م 15/03/2026

محمد باقر قاليباف

سخر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، من مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "هزم" إيران.

وردًا على منشور على منصة X حول ترامب، قال قاليباف: "لقد زعم الرئيس الأمريكي أنه "هزمنا" 9 مرات خلال الأسبوعين الماضيين. مضحك جدًا!".

ولا يتضح بالضبط إلى أي 9 تصريحات يشير قاليباف، لكن ترامب زعم عدة مرات أن الولايات المتحدة تحقق الانتصار في الحرب مع إيران.

وفي منشور له على منصة Truth Social يوم أمس، قال ترامب إن الولايات المتحدة "هزمت إيران ودمرتها تمامًا، عسكريًا واقتصاديًا وفي كل شيء آخر".

وأضاف في منشور آخر يوم الجمعة أن إيران "مهزومة تمامًا وتريد اتفاقًا – لكن ليس اتفاقًا أنا سأقبله".

شقيق فنان شهير.. تعرف على ضحية حلقة الليلة من برنامج "رامز ليفل الوحش"
حرمان المحكوم عليهم في قضايا النفقة من خدمات 11 جهة حكومية بقرار من وزارة
شارك في استفتاء مصراوي لدراما رمضان 2026
بعد تصريح عراقجي.. كيف تدير الصين وروسيا "حرب الإحداثيات" لإنقاذ إيران؟
"بتتفتح بالبصمة".. علبة كحك بـ39 ألف جنيه تثير جدلا واسعا- ما مكوناتها؟

