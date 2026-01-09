توجيه عاجل من الكويت لمواطنيها المتواجدين في إيران

(د ب أ)

أهابت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الجمعة ، بمواطنيها المتواجدين في إيران، ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب التواجد بالقرب من أماكن التجمعات أو التظاهرات وذلك نظرا لتطورات الأوضاع التي تشهدها إيران

وأكدت الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم الجمعة، على أهمية الالتزام التام بإرشادات وتعليمات السلطات المحلية وضرورة التواصل الفوري مع سفارة دولة الكويت في طهران أو مع الجهات المختصة في وزارة الخارجية في حال حدوث أي طارئ وذلك عبر أرقام الطوارئ.