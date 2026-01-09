إعلان

توجيه عاجل من الكويت لمواطنيها المتواجدين في إيران

كتب : مصراوي

07:27 م 09/01/2026

وزارة الخارجية الكويتية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

أهابت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الجمعة ، بمواطنيها المتواجدين في إيران، ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب التواجد بالقرب من أماكن التجمعات أو التظاهرات وذلك نظرا لتطورات الأوضاع التي تشهدها إيران

وأكدت الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم الجمعة، على أهمية الالتزام التام بإرشادات وتعليمات السلطات المحلية وضرورة التواصل الفوري مع سفارة دولة الكويت في طهران أو مع الجهات المختصة في وزارة الخارجية في حال حدوث أي طارئ وذلك عبر أرقام الطوارئ.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية الكويتية الأوضاع التي تشهدها إيران المواطنون الكويتيين المتواجدين في إيران سفارة دولة الكويت في طهران

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الذهب يحقق مكاسب 100 جنيه للجرام خلال أسبوع
اقتصاد

الذهب يحقق مكاسب 100 جنيه للجرام خلال أسبوع
رياض محرز: النسخة الحالية من بطولة أمم أفريقيا هى الأخيرة لي مع الجزائر
رياضة عربية وعالمية

رياض محرز: النسخة الحالية من بطولة أمم أفريقيا هى الأخيرة لي مع الجزائر
بعد أيام من رحيل والده.. أحمد عبدالحميد يعلن وفاة ابنته: ملاك عند ربنا
زووم

بعد أيام من رحيل والده.. أحمد عبدالحميد يعلن وفاة ابنته: ملاك عند ربنا
بإطلالة جريئة ومختلفة.. أميرة أديب تحتفل بفوزها بجائزتها الأولى في الموسيقى
موسيقى

بإطلالة جريئة ومختلفة.. أميرة أديب تحتفل بفوزها بجائزتها الأولى في الموسيقى
فضيحة الصور العارية تهز "X".. ماذا يفعل Grok داخل منصة إيلون ماسك؟
أخبار و تقارير

فضيحة الصور العارية تهز "X".. ماذا يفعل Grok داخل منصة إيلون ماسك؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان