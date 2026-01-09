مسؤول أمريكي: القيادة الوسطى للقوات الأمريكية تراقب الأوضاع داخل إيران

نقلت قناة الجزيرة عن مسؤول أمريكي، قوله إنه لم يطرأ أي تغيير على انتشار قواتنا في الشرق الأوسط في ضوء الاحتجاجات بإيران.

وأكد المسؤول الأمريكي، أن قوات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط لم تتلق أوامر بالجاهزية لأي عمل عسكري ربطا باحتجاجات إيران.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أنه جرى استبدال سرب من مقاتلات أف 15 بآخر في المنطقة في إطار مداورة مجدولة مسبقا.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن القيادة الوسطى للقوات الأمريكية تراقب الأوضاع داخل إيران.