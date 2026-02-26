أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إصابة عشرات الأشخاص جراء هجمات روسية كثيفة استهدفت أنحاء مختلفة من أوكرانيا، مشيرا إلى وقوع أضرار في ثماني مناطق بالبلاد.

وأوضح زيلينسكي أنه تم استهداف البنية التحتية للطاقة مجددا، حيث تضررت منشآت للغاز في منطقة بولتافا وسط البلاد، إضافة إلى محطات كهرباء فرعية في منطقتي كييف ودنيبروبيتروفسك.

وقال زيلينسكي إن روسيا شنت هجمات باستخدام 420 طائرة مسيرة و39 صاروخا، من بينها 11 صاروخا باليستيا، مضيفا أن معظمها جرى اعتراضه، بفضل صواريخ الدفاع الجوي التي زود بها حلفاء أوكرانيا كييف.

وفي مدينة خاركيف والمناطق المحيطة بها، قال حاكم المنطقة، أوليه سينييهوبوف، إن 16 شخصا أصيبوا، بينهم قاصران، جراء هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ.

كما أعلن رئيس بلدية خاركيف، إيهور تيريخوف، تضرر مبنى سكني وتدمير آخر بالكامل.

وفي مدينة زابوريجيا بجنوب البلاد، أعلن الحاكم إيفان فيدوروف إصابة ثمانية أشخاص على الأقل، بينهم طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات.

وأضاف فيدوروف أن القوات الروسية استخدمت طائرات مسيرة قتالية وصواريخ باليستية وقنابل انزلاقية، مما أدى إلى إلحاق أضرار بما لا يقل عن 19 مبنى سكنيا ومركزين تجاريين.

وفي مدينة كريفي ريه، مسقط رأس زيلينسكي في جنوب شرق أوكرانيا، أفاد الحاكم أولكسندر فيلكول بإصابة شخصين جراء هجمات بطائرات مسيرة وقصف مدفعي.

ومن المقرر أن يجتمع ممثلون عن أوكرانيا والولايات المتحدة في جنيف، اليوم الخميس، لبحث برنامج إعادة الإعمار والاستعدادات لاجتماع ثلاثي جديد مع وفد روسي.