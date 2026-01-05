وكالات

قال وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، إن الدنمارك دولة عضو في الناتو ولن تتعرض لأي عمل عسكري، مشددًا أنه لا يحق لأي دولة سواء الولايات المتحدة أو غيرها أن تتخذ قرارات بشأنها.

وأضافت الوزيرة في بيان لها اليوم الأحد، أن نظام الرئيس الفنزويلي مادورو ساهم في عدم الاستقرار الذي شهدته كولومبيا من خلال العمليات الإجرامية.

وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية، أنه يجب الانتقال نحو الديمقراطية في فنزويلا من أجل أن تشارك فيه كل أحزاب المعارضة والجهات الفاعلة.

وأشارت كوبر، إلى أن بريطانيا تعمل على تعزيز استثماراتها في الجانب الدفاعي معتقدة أن الشراكة عبر الأطلسي تبقى مهمة وهذا ما ستناقشه مع الطرف الأمريكي.

وأوضحت كوبر، أن بريطانيا لم تشارك في العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا، مؤكدة أن الحكومة تدعم الديمقراطية في فنزويلا التي حرم منها الشعب هناك.

وطالبت وزيرة الخارجية البريطانية، بتقديم الدعم للمجتمع المدني في فنزويلا، من أجل ضمان أنه سيشارك في التحول الديمقراطي.