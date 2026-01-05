إعلان

وزير الخارجية الإيراني يرد على تهديدات ترامب.. ماذا قال؟

كتب : مصراوي

06:59 م 05/01/2026

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

كتب-عبدالله محمود:

رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدولة إيران، قائلا: "تكرار التجارب الفاشلة في كل مرة سيؤدي إلى الفشل مجددا".

وأضاف عراقجي، أنه عندما يتحدث ترامب عن السلام بلغة القوة فإنه يقول إن من يملك القوة الأكبر يستطيع فعل ما يريد.

ودعا إلى إطلاق سراح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأشار بقائي إلى أن فشل الأمين العام للأمم المتحدة في "الاستجابة بالشكل المناسب من شأنه أن يجر المجتمع الدولي بأسره إلى تداعيات خطيرة".

وقال بقائي إن الموظفين في السفارة الإيرانية في فنزويلا بصحة جيدة، ولم ترد أي تقارير عن مشاكل بخصوص "العدد القليل" من المواطنين الإيرانيين هناك.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا

