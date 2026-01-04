إعلان

الرئاسة اليمنية: "الانتقالي الجنوبي" ينتهك الدستور ويفرض قيودًا على المواطنين في عدن

كتب : مصراوي

02:37 م 04/01/2026 تعديل في 02:46 م

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قالت الرئاسة اليمنية، إن القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي فرضت قيوداً على المواطنين المسافرين من عدة محافظات إلى العاصمة المؤقتة عدن، من خلال إغلاق نقاط الدخول الرئيسية للمدينة.

وأوضحت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن هذه الإجراءات تمثل "انتهاكاً واضحاً للدستور وخرقاً خطيراً للإطار الانتقالي، بما في ذلك اتفاق الرياض، الذي يضمن حقوق المواطنة الكاملة، ويحظر التمييز الإقليمي، ويحمي المدنيين من الممارسات التي تنتهك حقوقهم الأساسية".

وأشارت إلى أن تقييد حرية التنقل واحتجاز المسافرين، بما في ذلك العائلات والمرضى والطلاب، "ينتهك القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ويقوض السلم الاجتماعي، ويزيد من حدة المعاناة الإنسانية في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة في اليمن الناتجة عن انقلاب الحوثيين المدعوم من إيران".

كما أكدت الرئاسة أن "عمليات الاعتقال والاختطاف في عدن تم تنفيذها بتوجيهات من قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي".

ودعت الرئاسة هيئة الاتصالات الحكومية إلى "رفع جميع القيود فوراً ودون قيد أو شرط، واحترام تفويضات مؤسسات الدولة، والامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب تهدد المصالح العامة أو تتحدى سلطة الدولة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئاسة اليمنية عدن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مع استحقاق الـ 27% بالأهلي ومصر.. تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد
طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة
"انتبهوا.. أمريكا عادت".. وزير الدفاع الأمريكي يحذر العالم
قناة مجانية ناقلة.. موعد مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025
تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية