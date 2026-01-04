وكالات

قالت الرئاسة اليمنية، إن القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي فرضت قيوداً على المواطنين المسافرين من عدة محافظات إلى العاصمة المؤقتة عدن، من خلال إغلاق نقاط الدخول الرئيسية للمدينة.

وأوضحت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن هذه الإجراءات تمثل "انتهاكاً واضحاً للدستور وخرقاً خطيراً للإطار الانتقالي، بما في ذلك اتفاق الرياض، الذي يضمن حقوق المواطنة الكاملة، ويحظر التمييز الإقليمي، ويحمي المدنيين من الممارسات التي تنتهك حقوقهم الأساسية".

وأشارت إلى أن تقييد حرية التنقل واحتجاز المسافرين، بما في ذلك العائلات والمرضى والطلاب، "ينتهك القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ويقوض السلم الاجتماعي، ويزيد من حدة المعاناة الإنسانية في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة في اليمن الناتجة عن انقلاب الحوثيين المدعوم من إيران".

كما أكدت الرئاسة أن "عمليات الاعتقال والاختطاف في عدن تم تنفيذها بتوجيهات من قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي".

ودعت الرئاسة هيئة الاتصالات الحكومية إلى "رفع جميع القيود فوراً ودون قيد أو شرط، واحترام تفويضات مؤسسات الدولة، والامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب تهدد المصالح العامة أو تتحدى سلطة الدولة".