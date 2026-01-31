إعلان

إعلام إيراني: سماع دوي انفجارات في بعض أحياء بندر عباس

كتب : مصراوي

02:09 م 31/01/2026

انفجارات - ارشيفية

أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية سماع دوي انفجارات في بعض أحياء بندر عباس.

ونقلت ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن مدير عام إدارة الأزمات في محافظة هرمزغان قوله: "سُمِع صوت انفجار قبل دقائق في بعض أحياء بندر عباس"، مشيرًا إلى أن هذا الحادث يتعلق بوقوع انفجار في منزل سكني على جادة المعلم في بندر عباس.

ووفقًا لتقرير موقع همشهري أونلاين، بعد تلقي تقارير من السكان حول سماع صوت انفجار مدوٍ في بعض مناطق مدينة بندر عباس، تم على الفور إرسال فرق الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحادث.

وأضاف الموقع الإيراني: "تم بدء عمليات الإنقاذ في مكان الحادث، وما زالت الفحوصات الأولية جارية".

دوي انفجارات محافظة هرمزغان انفجار

