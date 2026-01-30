مقررة أممية: أمريكا تساعد إسرائيل في التخلص من الفلسطينيين بغزة

قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيزي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تساعد إسرائيل في التخلص من الفلسطينيين في غزة.

وأكدت ألبانيزي، خلال تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الجمعة،، أنه لا يوجد هدنة في غزة بسبب استمرار القتل، مشيرة إلى أن القناصة لا يتوقفون عن استهداف الفلسطينيين الباحثين عن الطعام.

وذكرت المقررة الأممية، أن الشعوب الأوربية تحاول الضغط على حكوماتها من أجل تغيير علاقتها مع إسرائيل

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة تعيش أزمة عميقة لأن الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاولان خلق كيان مواز وهو مجلس السلام.

وأوضحت المقررة الأممية، أن مجلس السلام يخدم مصالح ترامب وشكله ليكون بديلا للأمم المتحدة.

وأدانت المقررة الأممية التعدي المستمر من قبل المستوطنين تجاه الفلسطينين، مطالبة من المجتمع بقطع العلاقات مع إسرائيل.