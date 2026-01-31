إعلان

إغلاق الحكومة الأمريكية بعد فشل مجلس النواب في تمرير تشريع الميزانية

كتب : مصراوي

10:55 ص 31/01/2026

مجلس النواب الأمريكي

(د ب أ)

فشل مجلس النواب الأمريكي في تمرير تشريع الميزانية اللازم بحلول الموعد النهائي في 30 يناير، مما يمثل بداية إغلاق الحكومة.

ووافق مجلس الشيوخ على حل وسط في اللحظة الأخيرة لتمويل المتابعة، لكن من غير المتوقع أن يصوت مجلس النواب على مشاريع قوانين الميزانية الجديدة قبل يوم الإثنين على أقرب تقدير. ويجب على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقيع عليها لتصبح قوانين نافذة.

تأتي أحدث قضايا الميزانية في أعقاب حادث إطلاق نار مميت، أودى بحياة مواطنين أمريكيين اثنين في مينيابوليس بعد تطبيق إجراءات الترحيل العدوانية، التي دفعت بها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ودفع ذلك الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إلى المطالبة بمنع مشروعات قوانين الميزانية، لأنها تضمنت تمويلا لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، التي كانت تقوم بعمليات مداهمة للمهاجرين.

وكان جزء من التسوية التي وافق عليها مجلس الشيوخ أمس الجمعة هو إقرار خمسة مشروعات قوانين للميزانية بشكل منتظم بالإضافة إلى بند خاص لوزارة الأمن الداخلي وهي الوكالة التي تشرف على إدارة الجمارك والهجرة.

ويسمح هذا الحل الوسط بوضع ميزانية انتقالية لمدة أسبوعين لإعطاء الديمقراطيين والجمهوريين الوقت الكافي للتفاوض على حل وسط يمكن أن يحظى بدعم الأغلبية.

مجلس النواب الأمريكي إغلاق الحكومة الأمريكية الميزانية الامريكية تطبيق إجراءات الترحيل العدوانية دونالد ترامب

