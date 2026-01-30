مستشار المرشد الإيراني: سنرد على أي عدوان ولن نحصر المواجهة في البحر

وكالات

قال مستشار المرشد الإيراني، علي شمخاني، إن أولوية إيران هي الاستعداد الكامل لصد أي تهديد، مؤكدًا أن أي تحرك يقوم به العدو سيقابل برد مناسب وفعال ورادع.

وأضاف شمخاني في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، أن إيران لن تحصر أي مواجهة محتملة في البحر، لافتًا إلى امتلاكهم سيناريوهات أوسع قد تتضمن هجوما على العمق الإسرائيلي.

وأكد مستشار المرشد الإيراني أن طهران كشفت خطط العدو وتمتلك تفوقا عليه، مشددًا على أن توجيه الضربة سيتم في الوقت المناسب.

وأوضح شمخاني أن إيران لديها معرفة كاملة بعناصر الدفاع في المنطقة، وعلى هذا الأساس جرى تصميم استراتيجيتها على المستويين الدفاعي والهجومي.

وشدد مستشار المرشد الإيراني، على أنه عند الضرورة ستلجأ إيران إلى خيارات أكثر فعالية للدفاع عن أمنها الوطني وسلامة أراضيها.