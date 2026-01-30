أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، عن احتلال وسم "كتاب المسلماني" صدارة تريند تويتر في مصر اليوم الجمعة، وذلك بعد اللقاء الفكري الذي عقده الكاتب أحمد المسلماني بمعرض القاهرة الدولي للكتاب أمس، وهو اللقاء الذي شهد امتلاء القاعة الرئيسية عن آخرها، وقدمته الإعلامية ليلي عمر، وحضره الدكتور أحمد مجاهد المشرف العام علي معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وجاء في مقدمة كتاب المسلماني الذي احتل صدارة مبيعات دار النشر منذ اليوم الأول للمعرض:إنني مدين لشخصيات كان لها الفضل في لقاءات هذا الكتاب، لقد عرّفني الدكتور أحمد زويل على الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض، ووزير الدفاع الأمريكي روبرت ماكنمارا في نيويورك، والرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم، والرئيس المنصف المرزوقي في تونس. والأمير كريم الأغاخان والفنانة فيروز في بيروت.

وتابع: وقد عرّفني الدكتور إسماعيل سراج الدين على الزعيم السوفيتي ميخائيل جورباتشوف في لاهاي، وساعدني الدكتور طه عبد العليم في لقاء رئيس الوزراء الروسي يفيجيني بريماكوف في مالطا، وعرّفني الأستاذ عبد القادر الجريدي على الرئيس الجزائري أحمد بن بلة .

واستكمل: ومن خلال عملي بالأهرام.. التقيتُ الرئيس ميشال عون في واشنطن، ورئيس الوزراء اللبناني سليم الحص في بيروت، وأليدا جيفارا في مؤسسة الأهرام، ووفي ليبيا التقيت الرئيس الأول لزامبيا كينيث كاوندا، ورئيس بنجلاديش حسين إرشاد، والفيلسوف الفرنسي روجيه جارودي، وفي تيرانا التقيتُ الرئيس الألباني إيلير ميتا، ووفي أبوظبي التقيتُ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والرئيس السنغالي ماكي سال .

وأردف: ومن خلال تقديمي برنامجي "الطبعة الأولى" ، التقيتُ وزير خارجية فرنسا "رولان دوما"، وزعيم حزب الجبهة الوطنية الفرنسي "جان ماري لوبان"، وإمبراطورة فيتنام السابقة "تاي فونج".

واختتم: علي صعيد نوبل .. التقيت نجيب محفوظ وكتبت المقدمة الثانية بعد مقدمته الأولي لكتاب (عصر العلم)، وقابلت الدكتور محمد البرادعي في فيينا ، وزرت مع الدكتور أحمد زويل عشرات المدن حول العالم، مختتمًا: وتنطلق فصول هذا الكتاب من هذه اللقاءات، ثم تمضي إلى ما حولها..في السياسة والتاريخ والفلسفة.

