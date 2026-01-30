كتب-عبدالله محمود:

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن إقلاع إحدى المقاتلات التابعة للجناح الجوي لحاملة الطائرات "لينكولن"، مؤكدًة أنها تجري حاليا سلسلة من العمليات الجوية الروتينية في عرض بحر العرب.

وقالت القيادة الأمريكية في منشور لها على منصة "أكس" اليوم الجمعة، أن طائرة من طراز F/A-18E Super Hornet، ملحقة بسرب Strike Fighter Squadron 151، إنطلقت من سطح طيران يو إس إس أبراهام لينكولن (CVN 72) أثناء إجراء عمليات طيران روتينية في بحر العرب.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، أنه تم نشر أبراهام لينكولن لدعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.