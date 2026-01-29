إعلان

على متنها نائب ومرشح لـ الكونجرس.. مصرع 15 راكبا إثر تحطم طائرة في كولومبيا- صور

كتب : مصراوي

01:45 ص 29/01/2026
    تحطم طائرة في كولومبيا
    تحطم طائرة في كولومبيا
    تحطم طائرة في كولومبيا

وكالات

قال مصدر في القوات الجوية الكولومبية ووسائل إعلام محلية، إن السلطات عثرت، على الطائرة المفقودة التي كانت تقل 15 شخصا في شمال شرق البلاد ولم تجد أي ناجين.

تحطمت الطائرة في شمال شرق كولومبيا، الأربعاء، مما أسفر عن مصرع جميع ركابها بمن فيهم أحد أعضاء البرلمان، حسبما أفاد مصدر من القوات الجوية الكولومبية ووسائل إعلام محلية.

وأفاد ممثلو النائب ديوجينيس كوينتيرو في بيان: "أن النائب ومساعده كانا على متن الطائرة".

وأوضحت صحيفة "إل تيمبو"، أن كارلوس سالسيدو المرشح للكونجرس في انتخابات مارس، كان على متن الرحلة أيضا.

في السياق، قالت شركة الطيران الحكومية "ساتينا"، إن طائرة "بيتش كرافت 1900" ذات المحركين التوربينيين أقلعت قبل الظهر من كوكوتا على الحدود مع فنزويلا، في رحلة قصيرة إلى بلدة أوكانا.

وأضافت شركة الطيران، أن مراقبة الحركة الجوية فقدت الاتصال بالطائرة بعد 12 دقيقة من بدء الرحلة، لافتة إلى أن جهاز الإنذار الخاص بالطائرة لم يتم تفعيله.

ووفق الإعلام المحلي، فإن المنطقة التي اختفت فيها الطائرة هي منطقة جبلية تتميز بتقلبات جوية شديدة، ومزروعة بأوراق الكوكا وهي المادة الخام للكوكايين، كما تنشط فيها جماعات مسلحة غير شرعية مثل "جيش التحرير الوطني" المعروف اختصارا بالإسبانية بـ"ELN"، وفصيل منشق عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية، وفقا لروسيا اليوم.

تحطم طائرة في كولومبيا تحطم طائرة كولومبيا الكوتجرس تحطم طائرة شمال شرق كولومبيا شركة الطيران الكولومبية ساتينا

