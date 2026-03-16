كشفت تسريبات جديدة عن الحساب الرقمي "إنستانت ديجيتال" على موقع ويبو تفاصيل الهاتف القابل للطي القادم من شركة Apple، والمتوقع الكشف عنه رسميا في سبتمبر المقبل بالتزامن مع سلسلة iPhone 18 Pro.

ووفقا للتسريبات، سيتوفر iPhone Fold بثلاثة خيارات للتخزين الداخلي، بأسعار متوقعة في الصين: 15,999 يوان صيني للنسخة الأساسية بسعة 256 جيجابايت، و17,999 يوان لنسخة 512 جيجابايت، و19,999 يوان للنسخة الأعلى بسعة 1 تيرابايت.

وعند التحويل المباشر إلى الدولار الأمريكي، يبدأ سعر الطراز الأساسي من نحو 2330 دولارا، إلا أن موقع Macworld يشير إلى أن أسعار آبل في الصين قد تختلف عن التحويلات الرسمية، ما قد يجعل السعر في الولايات المتحدة يبدأ من حوالي 1999 دولارا.

وبالنسبة للمواصفات التقنية، كشف تقرير من موقع The Bill أن الهاتف سيأتي مزودا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت من نوع LPDDR5X RAM من إنتاج Samsung Electronics، لضمان أداء سلس وقوي للهاتف القابل للطي.