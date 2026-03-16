السيطرة على حريق بمحيط مخازن مجلس مدينة بنها

كتب : أسامة علاء الدين

02:42 م 16/03/2026

حريق بنها

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق نشب بمحيط سور مخازن مجلس مدينة بنها بشارع الصهاريج بمنطقة عزبة الزراعة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

بلاغ لغرفة العمليات

وتلقت غرفة العمليات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بلاغًا باندلاع الحريق، وعلى الفور تم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء للتعامل مع النيران والسيطرة عليها.

سبب الحريق

وبالفحص تبين أن الحريق اندلع في كمية من مخلفات الأشجار والهيش والحشائش المتراكمة بمحيط السور بالقرب من مديرية الزراعة، حيث نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق بالكامل ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

متابعة المحافظ وإجراءات احترازية

ومن جانبه تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جهود السيطرة على الحريق، موجهاً بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.

كما تم فصل الغاز عن المنطقة كإجراء احترازي لحين الانتهاء من أعمال التبريد الجارية حالياً، لضمان تأمين الموقع بشكل كامل.

حريق بنها

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

السيسي: "دولة التلاوة" تجربة مصرية ملهمة تجسد ريادة مصر
أخبار وتقارير

السيسي: "دولة التلاوة" تجربة مصرية ملهمة تجسد ريادة مصر
مؤلف "الست موناليزا" يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ
دراما و تليفزيون

مؤلف "الست موناليزا" يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ
سعر الدولار يعكس اتجاهه الصعودي وينخفض مقابل الجنيه.. فما الأسباب؟
أخبار البنوك

سعر الدولار يعكس اتجاهه الصعودي وينخفض مقابل الجنيه.. فما الأسباب؟
ترامب يثير الجدل باتهام إيران باستخدام "سلاح جديد" في الحرب.. التفاصيل
أخبار و تقارير

ترامب يثير الجدل باتهام إيران باستخدام "سلاح جديد" في الحرب.. التفاصيل
استعدادًا للأهلي.. موعد وصول بعثة الترجي التونسي للقاهرة
رياضة عربية وعالمية

استعدادًا للأهلي.. موعد وصول بعثة الترجي التونسي للقاهرة

الرئيس السيسي يكرم الفائزين في الموسم الأول من "دولة التلاوة"
بالأسماء.. نتائج الموسم الأول من برنامج دولة التلاوة
وزير المالية: صرفنا 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية فى فبراير 2026