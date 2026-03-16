تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق نشب بمحيط سور مخازن مجلس مدينة بنها بشارع الصهاريج بمنطقة عزبة الزراعة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

بلاغ لغرفة العمليات

وتلقت غرفة العمليات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بلاغًا باندلاع الحريق، وعلى الفور تم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء للتعامل مع النيران والسيطرة عليها.

سبب الحريق

وبالفحص تبين أن الحريق اندلع في كمية من مخلفات الأشجار والهيش والحشائش المتراكمة بمحيط السور بالقرب من مديرية الزراعة، حيث نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق بالكامل ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

متابعة المحافظ وإجراءات احترازية

ومن جانبه تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جهود السيطرة على الحريق، موجهاً بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.

كما تم فصل الغاز عن المنطقة كإجراء احترازي لحين الانتهاء من أعمال التبريد الجارية حالياً، لضمان تأمين الموقع بشكل كامل.