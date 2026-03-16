أب يعتدي على ابنته بالإسكندرية والمحكمة تعاقبه بالمشدد 15 سنة

كتب : محمد عامر , محمد البدري

02:48 م 16/03/2026

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة سائق بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتعدي جنسيًا على ابنته كرها عنها بمنطقة الرمل.

ترجع وقائع القضية رقم 37306 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم بورود بلاغ يفيد تعدي سائق على نجلته.

وكشفت التحقيقات أنه في عام 2021 أثناء تواجد المجني عليها "ش.ع.ال" 26 عامًا رفقة والدها المتهم "ع.ال.ع" سائق، بمحل سكنهما تعدي عليها جنسيًا كرهًا عنها.

ووفقًا لأوراق القضية، هدد الأب نجلته عقب تعديه عليها جنسيًا وتوعدها بإنزال العقاب بها إذا أبلغت والدتها.

حُرر محضر بقسم شرطة الرمل ثان بالواقعة، وقررت النيابة العامة إحالة الواقعة إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.

اعتداء جنسي قسم شرطة الرمل ثان اعتداء بالإكراه سائق محكمة جنايات الإسكندرية السجن المشدد

السيسي يطلق تطبيق وموقع إذاعة القرآن الكريم
