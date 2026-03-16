قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة سائق بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتعدي جنسيًا على ابنته كرها عنها بمنطقة الرمل.

تفاصيل الواقعة

ترجع وقائع القضية رقم 37306 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم بورود بلاغ يفيد تعدي سائق على نجلته.

أب يعتدي على ابنته جنسيًا

وكشفت التحقيقات أنه في عام 2021 أثناء تواجد المجني عليها "ش.ع.ال" 26 عامًا رفقة والدها المتهم "ع.ال.ع" سائق، بمحل سكنهما تعدي عليها جنسيًا كرهًا عنها.

تهدد الأب لابنته

ووفقًا لأوراق القضية، هدد الأب نجلته عقب تعديه عليها جنسيًا وتوعدها بإنزال العقاب بها إذا أبلغت والدتها.

حُرر محضر بقسم شرطة الرمل ثان بالواقعة، وقررت النيابة العامة إحالة الواقعة إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.