رفض وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بشكل واضح مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر قوات لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في الممر البحري بين إيران وشبه الجزيرة العربية.

وقال الوزير على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الاثنين إنه لا يرى أن الناتو يمكن أن يصبح مسؤولا عن مضيق هرمز، مضيفا أنه في حال وجود اختصاص للحلف فإن هيئاته ستبحث الأمر على النحو المناسب.

وبشأن التوجه السياسي للحكومة الألمانية في التعامل مع هذا الأمر، قال فاديفول إنه يريد العمل داخل دائرة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من أجل فرض عقوبات على المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز، مضيفا أن ذلك يمكن أن يوجه إشارة دعم واضحة إلى الشركاء في منطقة الخليج. وبحسب دبلوماسيين يمكن أن تستهدف العقوبات على سبيل المثال أطرافا من الأجهزة الأمنية الإيرانية.

وكان ترامب قد دعا حلفاء الناتو في وقت سابق وبلهجة حادة إلى تقديم الدعم في تأمين نقل النفط عبر مضيق هرمز المهم. وقال ترامب في مقابلة قصيرة مع صحيفة "فايننشال تايمز" إن الناتو سيواجه مستقبلا قاتما إذا لم يساعد شركاء الولايات المتحدة في ذلك، وأضاف: "إذا لم تكن هناك استجابة أو إذا كانت الاستجابة سلبية فأعتقد أن ذلك سيكون سيئا للغاية بالنسبة لمستقبل الناتو".

ويعد نشر قوات للناتو قبالة السواحل الإيرانية أمرا غير مرجح إلى حد كبير، لأن مضيق هرمز لا يندرج ضمن منطقة الحلف، ولذلك لا تستطيع الولايات المتحدة الاستناد إلى التزام الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة الخامسة. وسيعد أي انتشار هناك عملية "خارج نطاق المنطقة"، وهو ما يتطلب موافقة جميع الحلفاء.