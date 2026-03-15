شريف البحيري رئيسا تنفيذيا لعمليات البنك الأهلي بالإمارات

أعلن البنك الأهلي المصري انضمام شريف البحيري الرئيس التنفيذي لـ"ون بنك سابقا" إلى أسرة البنك الأهلي، حيث يشغل الرئيس التنفيذي لعمليات البنك الأهلي المصري في الإمارات.

ماذا نعرف عن شريف البحيري؟

ويمتلك البحيري، وفق بيان البنك اليوم، خبرة مصرفية ومهنية واسعة، حيث شغل مؤخرًا منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للابتكار الرقمي، كما تولى سابقًا منصب رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر والتمويل الإسلامي ببنك مصر.

إضافة إلى شغله عدة مناصب قيادية في بنك باركليز مصر، من بينها رئيس قطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورئيس قطاعات الاستراتيجية والتخطيط والتسويق وشئون الشركات.

وكان البحيري قد انضم إلى بنك باركليز عام 2006 بمقره في دولة الإمارات كمركز للأسواق الناشئة، حيث تنقل بين عدد من الأسواق الناشئة من بينها روسيا.

وقبل ذلك شغل عددًا من المناصب في كل من سيتي بنك وشركة فودافون.