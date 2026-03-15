سجلت مجلة Journal of Advanced Research (JAR) نموًا استثنائيًا في إيراداتها خلال عام 2025، حيث ارتفعت عائداتها إلى 660 ألف دولار مقارنة بـ 127 ألف دولار في عام 2024، بما يمثل قفزة غير مسبوقة تعكس التطور الكبير الذي تشهده المجلة على المستويين العلمي والاقتصادي.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن الطفرة الاستثنائية في إيرادات مجلة JAR لعام 2025 تؤكد نجاح جامعة القاهرة في ترسيخ نموذج مؤسسي قادر على المنافسة في سوق النشر الدولي وتعزيز حضورها الأكاديمي عالميًا، لافتًا إلى أن ما حققته المجلة من إنجاز يعكس تنامي الثقة الدولية في جودة الأبحاث المنشورة بها، ويؤكد قدرة الجامعة على تحويل التميز العلمي إلى قيمة مضافة تعزز منظومة البحث والابتكار.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى مواصلة المجلة تحقيق مستويات متميزة من الأداء، حيث يبلغ معدل قبول الأبحاث نحو 6% من إجمالي الأبحاث المقدمة، وهو ما يعكس درجة الانتقائية العالية وجودة الأبحاث المنشورة. وأضاف أن معامل التأثير (Impact Factor) بلغ نحو 13 وفق تصنيف Clarivate، وهو أعلى معامل تأثير تحققه المجلة منذ تأسيسها، ما يضعها ضمن مجلات الربع الأول (Q1) بل ضمن أفضل 10% من المجلات متعددة التخصصات عالميًا. كما سجلت المجلة CiteScore قدره 22.1 وفق قاعدة بيانات Scopus، لتحتل المركز السادس عالميًا بين المجلات متعددة التخصصات، وتصبح ضمن أفضل 3% من المجلات العلمية في هذا المجال على مستوى العالم.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسين خالد، رئيس تحرير المجلة، أن ما تحقق من تطور في المؤشرات العلمية والاقتصادية للمجلة يعكس الجهد الجماعي لفريق التحرير والهيئة العلمية الدولية للمجلة، إلى جانب الدعم المؤسسي الكبير الذي توفره جامعة القاهرة، مشيرًا إلى حرص المجلة منذ انطلاقها على الالتزام بأعلى معايير التحكيم العلمي والنزاهة الأكاديمية، بما أسهم في تعزيز ثقة الباحثين الدوليين وجذب أفضل الأبحاث من مختلف دول العالم، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على مكانتها العالمية.

وتُعد مجلة Journal of Advanced Research واحدة من أبرز المجلات العلمية الدولية متعددة التخصصات، وقد تأسست عام 2010 بملكية كاملة لجامعة القاهرة، بينما تتولى دار النشر العالمية Elsevier نشرها منذ إنشائها. وعلى مدار السنوات الماضية، استطاعت المجلة أن تقدم نموذجًا ناجحًا للنشر الدولي يجمع بين التميز الأكاديمي والاستدامة الاقتصادية، بما يدعم توجه جامعة القاهرة نحو تعظيم مواردها الذاتية وتعزيز الاستثمار في البحث العلمي.

وقد حظيت المجلة منذ تأسيسها بدعم متواصل من رؤساء جامعة القاهرة المتعاقبين، بدءًا من الدكتور حسام كامل، مرورًا بالدكتور جابر نصار والدكتور محمد عثمان الخشت، وصولًا إلى الدكتور محمد سامي عبدالصادق. ويتولى رئاسة تحرير المجلة منذ إنشائها الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، بينما يشغل الدكتور محمد علي فرج بكلية الصيدلة منصب مدير التحرير منذ عام 2019.

ويضم فريق العمل بالمجلة عددًا من الكفاءات العلمية والإدارية، من بينهم الدكتورة مروة فؤاد بكلية الصيدلة مساعد مدير التحرير، والدكتورة شروق الشناوي بكلية العلاج الطبيعي محررًا تنفيذيًا، والأستاذة ريهام عمر مسئولًا إداريًا عن المجلة. كما انضم إلى فريق العمل منذ سبتمبر 2025 عدد من شباب أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، من بينهم الدكتورة نهلة أسامة، والدكتور عمر أحمد فؤاد بكلية العلوم، فيما تضم هيئة التحرير نخبة من كبار العلماء المصريين والدوليين من مختلف التخصصات.



