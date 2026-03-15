اشتعال سيارات وعدة إصابات في تل أبيب جراء شظايا صواريخ إيرانية

كتب : عبدالله محمود

12:49 م 15/03/2026

انفجارات في تل أبيب

أعلنت خدمات الإسعاف الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن وقوع مصابين جراء سقوط شظايا صواريخ إيرانية في تل أبيب.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بوقوع أضرار مادية في المواقع التي سقطت فيها شظايا الصاروخ الإيراني وسط تل أبيب.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية، أن خبراء المتفجرات انتشروا في المواقع المتضررة للتعامل مع الشظايا وضمان سلامة المدنيين.

أطلق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الإيراني، أطلق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي المحتلة إسرائيل.

سقوط شظايا صواريخ إيرانية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، باشتعال النيران في سيارات بتل أبيب بعد سقوط شظايا صواريخ من الدفعة الأخيرة التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل.

تل أبيب الحرب على إيران إيران وأمريكا الشرق الأوسط إيران وإسرائيل الهجمات الإيرانية

