أعلنت خدمات الإسعاف الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن وقوع مصابين جراء سقوط شظايا صواريخ إيرانية في تل أبيب.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بوقوع أضرار مادية في المواقع التي سقطت فيها شظايا الصاروخ الإيراني وسط تل أبيب.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية، أن خبراء المتفجرات انتشروا في المواقع المتضررة للتعامل مع الشظايا وضمان سلامة المدنيين.

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الإيراني، أطلق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي المحتلة إسرائيل.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، باشتعال النيران في سيارات بتل أبيب بعد سقوط شظايا صواريخ من الدفعة الأخيرة التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل.