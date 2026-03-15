جيش الاحتلال: بدأنا قبل قليل موجة غارات واسعة على غرب إيران

كتب : عبدالله محمود

11:09 ص 15/03/2026

حرب إيران وأمريكا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه بدأ قبل قليل في شن موجة غارات واسعة استهدف بها بنى تحتية للنظام الإيراني في غرب إيران.

وأكدت وسائل الإعلام الايرانية، بسماع دوي انفجار وتحليق طائرات حربية في أصفهان.

جيش الاحتلال يعلن مقتل مسؤولين استخباراتيين إيرانيين

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ أمس غارة في طهران أسفرت عن مقتل عبد الله جلالي-نسب وأمير شريعت، وهما من كبار المسؤولين في هيئة الاستخبارات التابعة لقيادة الطوارئ خاتم الأنبياء الخاضعة مباشرة لمرشد النظام الإيراني.

وأوضح أدرعي في منشور له على منصة أكس، أنه بعد مقتل رئيس هيئة الاستخبارات صالح أسدي في الضربة الافتتاحية لعملية زئير الأسد، تم تعيين جلالي- نسب وشريعت قائمين بأعماله.

وأشار المتحدث الإسرائيلي، إلى أن الاثنين كانا من كبار القادة الاستخباراتيين وشخصيتين محوريتين في المؤسسة الاستخباراتية الإيرانية ومقربين من قيادة النظام الإيراني.

وأضاف أن مجال الاستخبارات في قيادة الطوارئ خاتم الأنبياء مسؤول عن تحليل المعلومات الاستخباراتية وعرضها على كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية خلال جلسات تقييم الوضع المتواصلة، وعلى أساسها تدار المعركة ضد إسرائيل.

وأكد المتحدث الإسرائيلي، أن مقتل المسؤولين يأتي ضمن سلسلة عمليات استهدفت عشرات القادة الكبار في النظام الإيراني خلال عملية زئير الأسد.

