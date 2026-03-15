قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، الأحد، إن هناك مخططات يجري الإعداد لها لتنفيذ هجوم يشبه أحداث هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، مع توجيه الاتهام إلى إيران بالوقوف خلفه.

وذكرت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن لاريجاني كتب في منشور عبر صفحته الشخصية، الأحد: "سمعت أن الأعضاء المتبقين من شبكة إبستين دبروا مؤامرة لتدبير حادثة مشابهة لأحداث 11 سبتمبر وإلصاق التهمة بإيران".

وأضاف المسؤول الإيراني أن بلاده تعارض بشدة مثل هذه المخططات، مؤكداً أن طهران ليست في حالة حرب مع الشعب الأمريكي.

وشدد لاريجاني على أن إيران ترفض أي أعمال إرهابية أو محاولات لاستغلالها سياسياً، في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.