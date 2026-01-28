إعلان

بعد إزالة الهيكل الفولاذي.. كوريا الجنوبية توجه رسالة إلى الصين

كتب : مصراوي

08:43 م 28/01/2026

كوريا الجنوبية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

رحب المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، بقرار الصين إزالة أحد الهياكل الفولاذية الثلاثة المتنازع عليها من المياه المتداخلة في البحر الأصفر، ووصفه بأنه "تقدم مهم".

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المكتب الرئاسي القول: "نظرا لأن منصة الإدارة كانت منذ فترة طويلة محور اهتمام، فإننا نرحب بالخطوة الأخيرة باعتبارها تقدما مهما"، مضيفا أن الحكومة ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق ومصالح كوريا الجنوبية البحرية في البحر الأصفر وضمان "السلام والازدهار المشترك" في المنطقة.

وكانت الخارجية الصينية أعلنت أمس الثلاثاء أن العمل جارٍ لنقل أحد الهياكل الفولاذية الثلاثة التي شُيدت في المنطقة البحرية التي تتداخل فيها المناطق الاقتصادية الخالصة للبلدين.

وكانت الصين قد شيدت عوامات شبه غاطسة في عامي 2018 و2024 ومنصة فولاذية ثابتة في عام 2022 في المنطقة البحرية المؤقتة، المشتركة بين البلدين. وكانت هذه القضية مصدر توتر في العلاقات الثنائية، حيث اعتبرت سول أن هذه المنشآت قد تمهد لادعاءات إقليمية في المستقبل، بحسب "يونهاب".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كوريا الجنوبية الصين البحر الأصفر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رمضان 2026.. ياسر جلال يتصدر البوستر الأول لمسلسل"كلهم بيحبوا مودي"
زووم

رمضان 2026.. ياسر جلال يتصدر البوستر الأول لمسلسل"كلهم بيحبوا مودي"
ياسمين عبد العزيز في بيان: لن أسمح بالنيل من سمعتي الشخصية
زووم

ياسمين عبد العزيز في بيان: لن أسمح بالنيل من سمعتي الشخصية
20 صورة لـ هيفاء وهبي خطفت بها الأنظار في أسبوع الموضة بباريس
زووم

20 صورة لـ هيفاء وهبي خطفت بها الأنظار في أسبوع الموضة بباريس
بعد تراجعه عالميًا.. هل يتخلى الأفراد عن الدولار لصالح عملات بديلة؟
اقتصاد

بعد تراجعه عالميًا.. هل يتخلى الأفراد عن الدولار لصالح عملات بديلة؟
"دخول سيارة الإسعاف".. سقوط مروع لمحمود حمادة لاعب المصري أمام سيراميكا
رياضة محلية

"دخول سيارة الإسعاف".. سقوط مروع لمحمود حمادة لاعب المصري أمام سيراميكا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون