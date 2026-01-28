بعد إزالة الهيكل الفولاذي.. كوريا الجنوبية توجه رسالة إلى الصين

(د ب أ)

رحب المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، بقرار الصين إزالة أحد الهياكل الفولاذية الثلاثة المتنازع عليها من المياه المتداخلة في البحر الأصفر، ووصفه بأنه "تقدم مهم".

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المكتب الرئاسي القول: "نظرا لأن منصة الإدارة كانت منذ فترة طويلة محور اهتمام، فإننا نرحب بالخطوة الأخيرة باعتبارها تقدما مهما"، مضيفا أن الحكومة ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق ومصالح كوريا الجنوبية البحرية في البحر الأصفر وضمان "السلام والازدهار المشترك" في المنطقة.

وكانت الخارجية الصينية أعلنت أمس الثلاثاء أن العمل جارٍ لنقل أحد الهياكل الفولاذية الثلاثة التي شُيدت في المنطقة البحرية التي تتداخل فيها المناطق الاقتصادية الخالصة للبلدين.

وكانت الصين قد شيدت عوامات شبه غاطسة في عامي 2018 و2024 ومنصة فولاذية ثابتة في عام 2022 في المنطقة البحرية المؤقتة، المشتركة بين البلدين. وكانت هذه القضية مصدر توتر في العلاقات الثنائية، حيث اعتبرت سول أن هذه المنشآت قد تمهد لادعاءات إقليمية في المستقبل، بحسب "يونهاب".