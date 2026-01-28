إعلان

المركزي الأمريكي يثبت سعر الفائدة في أول اجتماع بـ2026

كتب : منال المصري

09:40 م 28/01/2026

البنك المركزي الأمريكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- منال المصري:

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على سعر الفائدة دون تغيير في أول اجتماعاته خلال 2026 رغم ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض الفائدة.

وبعد قرار اليوم تظل سعر الفائدة على الدولار عند 3.5% و4.75%.

كان المركزي الأمريكي خفض سعر الفائدة خلال العام الماضي 0.75% على 3 مرات بعد تباطؤ التضخم.

ويعكس إبقاء سعر الفائدة دون تغيير اليوم بعض المخاوف من وجود ضغوط تضخمية مرتقبة بعد قرارات دونالد بفرض رسوم جمركية على واردات بعض الدول.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة ترامب المركزي الأمريكي يثبت سعر الفائدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الحرس الثوري الإيراني: لدينا خطط عمل تجاه جميع سيناريوهات العدو
شئون عربية و دولية

الحرس الثوري الإيراني: لدينا خطط عمل تجاه جميع سيناريوهات العدو

ضبط "نباش قمامة" لاتهامه بهتك عرض طفل معاق في بورسعيد
أخبار المحافظات

ضبط "نباش قمامة" لاتهامه بهتك عرض طفل معاق في بورسعيد
"دخول سيارة الإسعاف".. سقوط مروع لمحمود حمادة لاعب المصري أمام سيراميكا
رياضة محلية

"دخول سيارة الإسعاف".. سقوط مروع لمحمود حمادة لاعب المصري أمام سيراميكا
مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
حوادث وقضايا

مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
ياسمين عبد العزيز في بيان: لن أسمح بالنيل من سمعتي الشخصية
زووم

ياسمين عبد العزيز في بيان: لن أسمح بالنيل من سمعتي الشخصية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون