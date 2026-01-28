المركزي الأمريكي يثبت سعر الفائدة في أول اجتماع بـ2026

كتبت- منال المصري:

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على سعر الفائدة دون تغيير في أول اجتماعاته خلال 2026 رغم ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض الفائدة.

وبعد قرار اليوم تظل سعر الفائدة على الدولار عند 3.5% و4.75%.

كان المركزي الأمريكي خفض سعر الفائدة خلال العام الماضي 0.75% على 3 مرات بعد تباطؤ التضخم.

ويعكس إبقاء سعر الفائدة دون تغيير اليوم بعض المخاوف من وجود ضغوط تضخمية مرتقبة بعد قرارات دونالد بفرض رسوم جمركية على واردات بعض الدول.