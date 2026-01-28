الصين تزود روسيا بتقنية صواريخ فرط صوتية نووية من طراز "أوريشنيك"

مصراوي

أفادت صحيفة التليجراف البريطانية، أن الصين زوّدت روسيا بآلات متقدمة وأدوات ومكونات حاسمة لإنتاج صواريخ فرط صوتية قادرة على حمل رؤوس نووية، بما في ذلك نظام أوريشنيك.

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن الصادرات الصينية تشتمل على مكائن تحكم رقمي دقيق (CNC) وأجهزة متخصصة أخرى تُستخدم في تصنيع الرؤوس الحربية وهياكل الصواريخ. وقد تم تحديد إحدى هذه المكائن من قبل الاستخبارات العسكرية الأوكرانية في مصنع فوتكينسك لتصنيع الآلات، وهو منشأة رئيسية في برنامج الصواريخ الروسي التي تنتج أنظمة أوريشنيك، إسكندر-إم، وتوبول-إم، والمصنع يخضع حاليًا لعقوبات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان.

وتُقدر قيمة المعدات الصينية والتكنولوجيا مزدوجة الاستخدام الموردة لروسيا بحوالي 10.3 مليار دولار، بحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة البريطانية. بالإضافة إلى المعدات الثقيلة، صدّرت الصين مجموعة واسعة من المكونات المستخدمة في الأسلحة عالية الدقة والطيران العسكري، بما في ذلك: رقائق إلكترونية ووحدات ذاكرة بقيمة حوالي 4.9 مليار دولار، ومحامل كروية (Ball Bearings) بقيمة 130 مليون دولار، تُعتبر حاسمة للتطبيقات الفضائية، وبلورات بيزو الكهربائية والتي تُستخدم في أنظمة الرادار ومنصات الحرب الإلكترونية، بقيمة تقدر بـ 97 مليون دولار.

وتقع كل هذه العناصر ضمن فئات محظورة للتصدير إلى روسيا من قبل تحالف مكون من 39 دولة غربية، لكن الصين لم تنضم إلى هذه العقوبات، مما يسمح لموسكو بالالتفاف على القيود عبر شحنات مباشرة أو عبر وسطاء في دول ثالثة.

ووفقًا للتقرير، فإنه بين عامي 2022 و2025، صدّرت الصين على الأقل معدات بقيمة 3.1 مليار دولار إلى روسيا، ومن المحتمل أن يكون الرقم الفعلي أعلى بسبب استخدام طرق مرور طرف ثالث وشركات وسيطة.

وفي يناير 2026، استخدمت روسيا صاروخ أوريشنيك لضرب مدينة لفيف الأوكرانية، حيث بلغ سرعته حوالي 8,000 ميل في الساعة، ووصل إلى هدفه في أقل من 20 دقيقة. ويستطيع النظام حمل ما يصل إلى ستة رؤوس حربية موجهة بشكل مستقل، وتدعي المصادر الروسية أنه لا يمكن اعتراضه، بينما يحذر المحللون الغربيون من أنه يشكل تهديدًا استراتيجيًا لأوكرانيا وأعضاء الناتو.

ووصف المسؤولون الأوكرانيون الصاروخ بأنه أكثر سلاح نفسي موجه لأوروبا منه أداة فعالة على أرض المعركة، مع وجود 3–4 صواريخ فقط في حوزة روسيا، وخطط لبدء الإنتاج التسلسلي في 2026 بمعدل لا يقل عن خمس وحدات سنويًا.