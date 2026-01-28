تركيا تعتقل 6 أشخاص بتهمة التجسس لصالح إيران وجمع معلومات حساسة

أفادت صحيفة ديلي صباح التركية اليوم الأربعاء، أن الاستخبارات التركية اعتقلت ستة أشخاص ضمن خلية تجسس يشتبه بارتباطها بإيران، متهمة بجمع معلومات عسكرية وأمنية حساسة.

وقالت الصحيفة التركية، إن الخلية قامت بأعمال استطلاع حول قاعدة إنجرليك الجوية في جنوب تركيا، واستخدمت الأنشطة التجارية كغطاء.

وأوضح المحققون، أن الشبكة كانت تحت إشراف ضباط استخبارات إيرانيين هما نجف رستمي المعروف باسم "حاجي"، ومهدي يكه دهقان الملقب بـ "دكتور"، وفقًا لـ ديلي صباح التركية.

وأظهرت التحقيقات أن أحد المشتبه بهم، الإيراني أشكان جلالي المقيم في أنقرة، والذي خطط لنقل طائرات مسيّرة مسلحة من تركيا إلى جمهورية شمال قبرص التركية وإلى الإدارة اليونانية القبرصية عبر شركات يمتلكها، وهي بولاك روبوتكس وأريتي إندستريز.

كما حضر جلالي ومشتبه آخر، أليجان كوتش، دورات تدريبية متخصصة على الطائرات المسيّرة في إيران في أغسطس وسبتمبر 2025، حسب التقرير.

Türkiye’s intelligence service (MİT) and police dismantled an Iran-linked spy cell after a long investigation.



Six suspects were arrested; the network was run by Iranian intelligence officers Najaf Rostami (“Haji”) and Mahdi Yekeh Dehghan (“Doctor”).



واحتجزت الشرطة مالكي شركات الدفاع إرهان إرغلن وتانر أوزجان، ورجل الأعمال في قطاع النسيج جمال بياض ورمزي بياض، بالإضافة إلى كوتش وجلالي في مداهمات بتركزها في إسطنبول. وأصدرت محكمة إسطنبول لاحقًا أمرًا باعتقالهم جميعًا بتهمة "الحصول على معلومات سرية للدولة لأغراض تجسس سياسي أو عسكري"، وفقًا للصحيفة.

وأضافت الصحيفة، أن إرغلن وأوزجان سافرا إلى إيران في أكتوبر 2025 ولعبا دورًا في خطط شحن الطائرات المسيّرة إلى قبرص اليونانية. وفي شهادته، قال رمزي بياض إنه عُرض عليه مال للمشاركة في مخططات اغتيال تستهدف معارضين إيرانيين.

واستخدمت الشبكة تطبيقات مراسلة مشفرة تحت الاسم الرمزي "غوفيرجين" ومولت أنشطتها عن طريق التظاهر بأن عملياتها تجارية متعلقة بتجارة الطائرات المسيّرة، بحسب الصحيفة.