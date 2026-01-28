

وكالات

قالت مصادر طبية، إن جيش الاحتلال اعتقل شابًا مصابًا، فيما تمكنت الطواقم الطبية من نقل شقيقته بعد إصابتها هي الأخرى خلال اقتحام قوة عسكرية منزلًا في محيط مخيم طولكرم بالضفة الغربية.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة مداهمات واسعة طالت بلدتي عقابا شمال طوباس، ومادما جنوب نابلس، وإماتين شرق قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقابا وسط انتشار مكثف للآليات والقوات الراجلة، ونفذت مداهمات لعشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، فيما حوّلت أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، احتجز الاحتلال 17 فلسطينيًا، وأخضع عددًا منهم لتحقيقات ميدانية داخل البلدة، قبل أن يفرج عن بعضهم ويُبقي على آخرين قيد الاعتقال.

في السياق، نفّذت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة في بلدة مادما جنوب نابلس، تخللتها تعزيزات عسكرية وانتشار للقوات الراجلة في عدة أحياء، إذ احتجزت نحو 40 فلسطينيًا وحققت ميدانيًا مع عدد منهم خلال عمليات التفتيش، وسط حالة من التوتر في البلدة.

في محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة إمّاتين شرق المدينة، ونفذت سلسلة مداهمات طالت عشرات المنازل، أسفرت عن اعتقال 9 فلسطينيين، فيما تعرّض آخرون للاعتداء خلال عمليات الاقتحام والتفتيش.

وفي جنين، اقتحم جيش الاحتلال بلدة قباطية جنوبي المدينة واعتقل فلسطينيًا عقب سلسلة مداهمات في عدة أحياء قبل انسحابه بشكل كامل من البلدة.

ووفق شهود عيان، ترافقت الاقتحامات مع فرض قيود مشددة على حركة الأهالي في المناطق المستهدفة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، شابًا من منطقة شارع الصف بمدينة بيت لحم.

وفي وقت سابق، استشهد فلسطيني مساء الثلاثاء، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وفقا للغد.