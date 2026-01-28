تايوان والولايات المتحدة تعقدان جولة جديدة من المحادثات الاقتصادية

وكالات

عقد مسؤولون من تايوان والولايات المتحدة الجولة السادسة من المحادثات، في إطار "حوار الشراكة من أجل الازدهار الاقتصادي" بواشنطن العاصمة، ووقعوا على اتفاقية تنص على مبادئ مبادرة "باكس سيليكا".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي إن إيه)، اليوم الأربعاء، عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها في بيان لها، إن الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء، ترأسه من الجانب الأمريكي جاكوب هيلبرج، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية، بينما مثّل تايوان وزير الاقتصاد، كونج مينج شين.

وجاء في البيان أن المحادثات تناولت مواضيع من بينها أمن سلاسل التوريد، ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التعاون في مجال اعتماد مكونات أنظمة الطائرات بدون طيار، ودعم البنية التحتية الرقمية الموثوقة، والتعاون في مجال المعادن الحيوية.

يذكر أن "باكس سيليكا" هو تحالف للأمن الاقتصادي تقوده الولايات المتحدة، وهو "مصمم لعصر الذكاء الاصطناعي"، بحسب الخارجية الأمريكية.