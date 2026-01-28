تفشٍ محدود لفيروس نيباه بالهند ودول آسيوية تشدد إجراءات المطارات

(أ ب)

ذكرت السلطات الهندية أنها احتوت تفش لفيروس نيباه بعد تأكيد حالتي إصابة في ولاية البنغال الغربية الواقعة شرق الهند، فيما شددت العديد من الدول الآسيوية إجراءات الفحص الصحي والمراقبة في المطارت للمسافرين القادمين من الهند.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية أمس الثلاثاء عن رصد حالتي إصابة بفيروس نيباه منذ ديسمبر وأنه تم فرض حجر صحي على جميع المخالطين الذين تم تحديد هوياتهم وإخضاعهم للفحص، ولم تكشف الوزارة عن تفاصيل بشأن المرضى لكنها قالت إنه تم تتبع 196 مخالطا وجاءت نتائج فحوصاتهم جميعا سلبية.

وأضافت الوزارة "الوضع تحت المراقبة المستمرة وجميع تدابير الصحة العامة اللازمة مطبقة".

يشار إلى أن فيروس نيباه وهو فيروس حيواني المنشأ تم اكتشافه لأول مرة خلال تفش في ماليزيا في تسعينيات القرن الماضي، ينتشر عن طريق خفافيش الفاكهة والخنازير والمخالطة بين البشر، لا يوجد لقاح لهذا الفيروس الذي قد يسبب حمى شديدة وتشنجات وقيء، والعلاج الوحيد المتاح هو الرعاية الداعمة للسيطرة على المضاعفات وتخفيف معاناة المرضى.