إعلام عبري: فتح معبر رفح رسميًا يوم الأحد

أكد مسؤول في جيش الاحتلال الإسرائيلي، لموقع والا العبري، أن معبر رفح سيفتح رسميًا للمشاة في كلا الاتجاهين اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

ووفقًا للمصادر التي تحدثت للموقع العبري، تلقى جيش الاحتلال تعليمات بالاستعداد لكل التداعيات المدنية والأمنية. وبناءً على ذلك، سيُطلب من قيادة الجنوب في جيش الاحتلال القيام باستعدادات عملياتية مناسبة لتنفيذ القرار.

وكشفت قناة العربية/الحدث أمس الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة بشأن آلية فتح وتشغيل معبر رفح.

ونقلت القناة عن مصدر مصري مسؤول، الثلاثاء، قوله: "إن فريق التفاوض المصري نجح بالتعاون مع الوسطاء والجانب الأمريكي في التوصل إلى اتفاق يقضي بدخول ألف شاحنة يومياً إلى قطاع غزة، وذلك بعد فتح جميع المعابر، موضحاً أنه يجري حالياً التنسيق بين مصر والوسطاء والجانب الأمريكي للاتفاق على ضمانات وصول الشاحنات عقب عبورها الأراضي المصرية، بما يضمن وصولها إلى الشعب الفلسطيني في كامل أنحاء قطاع غزة".

وحول آلية عمل المعابر، أوضح المصدر لقناة العربية/الحدث أن ميناء رفح البري مخصص لعبور الأفراد فقط، بينما المعابر التي ستدخل منها شاحنات المساعدات هي كرم أبو سالم والعوجة ونتسانا، مع احتمال ضم معبر "زيكيم" في الأردن إليها.

وفيما يخص معبر رفح، أكد المصدر وصول قوة المراقبة الأوروبية والموظفين الفلسطينيين بالفعل إلى المعبر من الجانب الفلسطيني تمهيداً لفتحه، موضحاً أنه وفقاً للآلية المتبعة، ستحصل "إسرائيل يومياً على قائمة من الجانب المصري بأسماء العابرين للمصادقة عليها عند جهاز الشاباك".