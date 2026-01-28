ألقت الشرطة في مدينة مينيابوليس الأمريكية القبض على رجل اعتدى على النائبة الديمقراطية في مجلس النواب إلهان عمر، بعد أن قام برشها بسائل كريه الرائحة، وذلك أثناء مشاركتها في اجتماع عام كانت تنتقد خلاله أداء مسؤولي إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في ولاية مينيسوتا.

وأكدت الشرطة أن عمر لم تُصب بأذى، مشيرةً إلى توقيف المتهم فور وقوع الحادث، واتهامه بالاعتداء من الدرجة الثالثة، وبحسب مقطع فيديو وثّق الواقعة خلال اجتماع مجلس المدينة، تدخل أحد عناصر الأمن على الفور، وأسقط الرجل أرضًا قبل إخضاعه.

وجاء الحادث بعد دقائق من تصريحات حادة أدلت بها عمر، هاجمت فيها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، ووجّهت انتقادات مباشرة لوزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، مطالبةً إياها بالاستقالة أو مواجهة العزل، على خلفية مقتل مواطنين أمريكيين اثنين بالرصاص في مينيابوليس خلال حملة الرئيس دونالد ترامب لتشديد إنفاذ قوانين الهجرة.

وقالت عمر في كلمتها، وسط تصفيق الحضور: "لا يمكن إصلاح إدارة الهجرة والجمارك ولا إعادة تأهيلها، يجب إلغاؤها نهائيًا، وعلى وزيرة الأمن الداخلي الاستقالة أو مواجهة العزل".

وبعد لحظات، تقدم رجل كان يجلس في الصف الأمامي نحو المنصة، وقام برش عمر بمحتويات ما وصفته الشرطة بأنها حقنة، مرددًا عبارة: "يجب عليكِ الاستقالة"، وتقدمت عمر نحوه بخطوات محدودة ويدها مرفوعة، قبل أن يسيطر عليه أفراد الأمن.

واستأنفت النائبة حديثها عقب توقف قصير، رافضةً نصائح زملائها بالحصول على رعاية طبية، مؤكدةً أنها بخير ولا تحتاج سوى إلى منديل، وفي وقت لاحق، أصدر مكتبها بيانًا أكد فيه سلامتها وعدم تعرضها لأي إصابة.