نتنياهو: إعمار غزة يتوقف على نزع سلاح حماس

تل أبيب - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء إنه لن يكون هناك إعادة إعمار لقطاع غزة إلا بعد نزع سلاح المنطقة وتدمير الأنفاق التي أنشأتها حماس.

وحذر نتنياهو، إيران من مهاجمة إسرائيل، مهددا بأنه إذا فعلت الجمهورية الإسلامية ذلك، فإن إسرائيل "سترد بقوة لم تشهدها إيران من قبل".

وقال نتنياهو إنه عازم على تنفيذ خطة السلام التي تقودها الولايات المتحدة، والتي تدعو إلى نزع سلاح حماس. وكرر أن هذا يمكن أن يتم "بالطريقة السهلة أو الطريقة الصعبة. ولكن في كل الأحوال سيحدث ذلك".

وقد رفضت الحركة الفلسطينية نزع سلاحها حتى الآن.

وتعرض القطاع الساحلي لدمار كبير في الحرب بين إسرائيل وحماس، والتي بدأت بعد غزو حماس لإسرائيل في 7 أكتوبر 2023. ثم شنت إسرائيل هجوما هائلا على غزة حول القطاع إلى ركام.

كما كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية على غزة لكنه لم يقدم تفاصيل. كجزء من المرحلة الثانية من خطة السلام، من المقرر أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ويسلم المناطق التي يسيطر عليها حتى الآن تدريجيا إلى قوة استقرار دولية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن أي ضربة إيرانية محتملة على إسرائيل ستكون "خطأ فادحا".

ووسط تكهنات حول ضربة أمريكية جديدة محتملة في إيران والتهديدات المتبادلة بين البلدين، تسود حاليا مخاوف كبيرة بشأن تصعيد عسكري في المنطقة.

وخلال الحرب التي استمرت 12 يوما في يونيو من العام الماضي بين إسرائيل وإيران، قصفت إسرائيل أهدافا من الجو بالاشتراك مع الولايات المتحدة، بينما أطلقت القوات الإيرانية صواريخ باليستية على إسرائيل.