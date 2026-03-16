وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، على مذكرة مقدمة من مديرية الشئون الصحية ببورسعيد بشأن استصدار قرار غلق إداري لمركزين للتجميل غير مرخصين بنطاق حي الشرق، وذلك في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية وحماية صحة المواطنين.

حملة تفتيشية تكشف المخالفات



وكانت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية قد شنت حملة تفتيشية على عدد من مراكز التجميل، أسفرت عن رصد عدة مخالفات، من بينها تشغيل مراكز دون الحصول على التراخيص اللازمة.



مخالفة قانون تنظيم المنشآت الطبية.

وأوضحت المديرية أن تلك المراكز تعمل بالمخالفة لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004.

قرار بالغلق الإداري



وبناءً على ما تم رصده من مخالفات تمثل خطرًا على صحة المواطنين، وافق المحافظ على إصدار قرار الغلق الإداري للمركزين.

استمرار الحملات الرقابية



وأكد محافظ بورسعيد استمرار الحملات الرقابية المكثفة على جميع المنشآت الطبية ومراكز التجميل، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي منشأة تعمل دون ترخيص حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.