استقبل سلطان عمان هيثم بن طارق اليوم، بقصر البركة العامر، الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها الإثنين: "في مستهل المقابلة، نقل وزير الخارجية تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى السلطان هيثم بن طارق متمنياً له موفور الصحة والعافية، وللشعب العُماني استمرار التقدم والازدهار".

وتابعت الخارجية العمانية في بيانها: "كما حمّل السلطان هيثم الدكتور بدر عبد العاطي نقل تحياته وتمنياته للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري بدوام التقدم والنماء".

وأشارت الخارجية العمانية في بيانها: "جرى خلال اللقاء استعراض المستجدات الإقليمية في ظل استمرار العمليات العسكرية المتصاعدة، وما يترتب عليها من تهديد للمصالح الوطنية وانتهاك للسيادة".

وأكد الجانبان أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التوتر وتهدئة الأوضاع، والعمل على وقف التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي حسبما قالت الخارجية العمانية في بيانها.

حضر المقابلة وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، والسفير ياسر محمد أحمد شعبان، سفير جمهورية مصر العربية المعتمد لدى سلطنة عُمان.