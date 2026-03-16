إعلان

سلطان عمان يبادل الرئيس السيسي تحياته ويؤكد دعم التعاون مع مصر

كتب : وكالات

12:26 م 16/03/2026

سلطان عمان هيثم بن طارق والدكتور بدر عبدالعاطي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل سلطان عمان هيثم بن طارق اليوم، بقصر البركة العامر، الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها الإثنين: "في مستهل المقابلة، نقل وزير الخارجية تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى السلطان هيثم بن طارق متمنياً له موفور الصحة والعافية، وللشعب العُماني استمرار التقدم والازدهار".

وتابعت الخارجية العمانية في بيانها: "كما حمّل السلطان هيثم الدكتور بدر عبد العاطي نقل تحياته وتمنياته للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري بدوام التقدم والنماء".

وأشارت الخارجية العمانية في بيانها: "جرى خلال اللقاء استعراض المستجدات الإقليمية في ظل استمرار العمليات العسكرية المتصاعدة، وما يترتب عليها من تهديد للمصالح الوطنية وانتهاك للسيادة".

وأكد الجانبان أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التوتر وتهدئة الأوضاع، والعمل على وقف التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي حسبما قالت الخارجية العمانية في بيانها.

حضر المقابلة وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، والسفير ياسر محمد أحمد شعبان، سفير جمهورية مصر العربية المعتمد لدى سلطنة عُمان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سلطان عمان الرئيس السيسي وزير الخارجية

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. نتائج الموسم الأول من برنامج دولة التلاوة
وزير المالية: صرفنا 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية فى فبراير 2026