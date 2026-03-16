أعلنت المملكة المتحدة إرسال 5 ملايين جنيه إسترليني إلى منظمات إنسانية في لبنان.

وتهدف هذه الأموال إلى المساعدة في توفير الغذاء والمياه والمأوى لأكثر من 800 ألف شخص نزحوا بسبب الهجوم الإسرائيلي على جماعة حزب الله، بحسب بيان.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إنها "تشعر بقلق بالغ إزاء تطور الصراع في لبنان وحجم التداعيات الإنسانية".

وأدانت كوبر الضربات التي ينفذها حزب الله على إسرائيل، كما قالت إن نزوح مئات الآلاف من اللبنانيين نتيجة العمليات الإسرائيلية "أمر غير مقبول على الإطلاق".

وأضافت أن بريطانيا تعمل مع حلفائها الأوروبيين ومع الولايات المتحدة لمنع تصاعد الصراع.