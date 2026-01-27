الحكومة الفرنسية تنجو من تصويتين جديدين على سحب الثقة

نجت حكومة الأقلية الفرنسية اليوم الثلاثاء من تصويتين جديدين لحجب ثقة في الجمعية الوطنية، تم إجراؤهما على خلفية خلاف بشأن الموازنة.

وصوت 267 نائبا من إجمالي 577 ضد دعم الحكومة المنتمية إلى تيار الوسط برئاسة سيباستيان لوكورنو في التصويت الأول، و140 نائبا في التصويت الثاني. وكانت المعارضة بحاجة إلى 289 صوتا للموافقة على الإجراء.

وكان لوكورنو قد واجه بالفعل تصويتين على حجب ثقة في ثلاث مناسبات، كان آخرها الأسبوع الماضي، ولم يكن من المتوقع أن تنجح محاولتا الإطاحة بلوكورنو، بعدما ضمن دعم الاشتراكيين عقب تقديمه تنازلات.

وقدمت كتلة التجمع الوطني اليميني بزعامة مارين لوبان أحد الاقتراحين، فيما قدم تحالف يضم اليسار والخضر والشيوعيين الاقتراح الآخر.

وجاءت محاولتا سحب الثقة ردا على ضغط لوكورنو لتمرير الشق المتعلق بالإنفاق في موازنة العام الجاري عبر الجمعية الوطنية من دون إجراء تصويت نهائي.