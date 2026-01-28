إعلان

أوكرانيا.. مقتل 4 أشخاص على الأقل بهجوم روسي على قطار في خاركيف

كتب : مصراوي

12:09 ص 28/01/2026

فولوديمير زيلينسكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كييف - (د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم بمسيرات روسية على قطار ركاب في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا اليوم الثلاثاء.

وقال في بيان تم نشره على موقع "إكس" إن أربعة أشخاص آخرين لا يزالون في عداد المفقودين في حين أصيب شخصان.

وكتب "في أي دولة، سيتم النظر إلى هجوم بطائرات مسيرة على قطار مدني بنفس الطريقة - على أنه عمل إرهابي بحت. لا يوجد، ولا يمكن أن يكون هناك، أي مبرر عسكري لقتل مدنيين في عربة قطار".

ودعا إلى ممارسة المزيد من الضغوط الدولية على روسيا وطالب بمعاقبتها على أفعالها.

وأشار زيلينسكي إلى أن القطار كان يقل أكثر من 200 راكب.

وكان وزير التطوير الأوكراني أوليكسي كوليبا قد ذكر في وقت سابق إن القطار كان يقل 291 راكبا بينما قال مكتب المدعي العام الإقليمي إنه كان هناك أكثر من 155 راكبا.

وقال كوليبا إن ثلاث مسيرات من طراز "شاهد" ضربت مقدمة المحرك وعربة ركاب، وإنه تم إجلاء الركاب البالغ عددهم 291 راكبا الذين كانوا على متن القطار المتجه من بارفينكوف إلى لفيف نحو الغرب.

وقد تسببت الهجمات الروسية على نظام السكك الحديدية في أوكرانيا في الماضي في وقوع قتلى ودمار.

وتعمل أوكرانيا على صد غزو روسي شامل منذ فبراير 2022.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فولوديمير زيلينسكي مقتل اشخاص هجوم روسي على قطار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إبراهيم فايق يعلن اقتراب الأهلي من حسم صفقة أجنبية جديدة
رياضة محلية

إبراهيم فايق يعلن اقتراب الأهلي من حسم صفقة أجنبية جديدة
الداخلية تكشف ملابسات فيديو حادث "طريق الزقازيق" المثير للجدل
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف ملابسات فيديو حادث "طريق الزقازيق" المثير للجدل

زينة تثير الجدل برسالة غامضة: "باركو لأبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته"
زووم

زينة تثير الجدل برسالة غامضة: "باركو لأبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته"
"المصل واللقاح": الأتربة الحالية تأتي في غير موعدها.. وتؤثر على مرضى الحساسية
أخبار مصر

"المصل واللقاح": الأتربة الحالية تأتي في غير موعدها.. وتؤثر على مرضى الحساسية
كسب الدور فطعنه بـ "مطواة".. مباراة "بينج بونج" تنتهي بمأساة في الشرقية
أخبار المحافظات

كسب الدور فطعنه بـ "مطواة".. مباراة "بينج بونج" تنتهي بمأساة في الشرقية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون