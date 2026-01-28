أوكرانيا.. مقتل 4 أشخاص على الأقل بهجوم روسي على قطار في خاركيف

كييف - (د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم بمسيرات روسية على قطار ركاب في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا اليوم الثلاثاء.

وقال في بيان تم نشره على موقع "إكس" إن أربعة أشخاص آخرين لا يزالون في عداد المفقودين في حين أصيب شخصان.

وكتب "في أي دولة، سيتم النظر إلى هجوم بطائرات مسيرة على قطار مدني بنفس الطريقة - على أنه عمل إرهابي بحت. لا يوجد، ولا يمكن أن يكون هناك، أي مبرر عسكري لقتل مدنيين في عربة قطار".

ودعا إلى ممارسة المزيد من الضغوط الدولية على روسيا وطالب بمعاقبتها على أفعالها.

وأشار زيلينسكي إلى أن القطار كان يقل أكثر من 200 راكب.

وكان وزير التطوير الأوكراني أوليكسي كوليبا قد ذكر في وقت سابق إن القطار كان يقل 291 راكبا بينما قال مكتب المدعي العام الإقليمي إنه كان هناك أكثر من 155 راكبا.

وقال كوليبا إن ثلاث مسيرات من طراز "شاهد" ضربت مقدمة المحرك وعربة ركاب، وإنه تم إجلاء الركاب البالغ عددهم 291 راكبا الذين كانوا على متن القطار المتجه من بارفينكوف إلى لفيف نحو الغرب.

وقد تسببت الهجمات الروسية على نظام السكك الحديدية في أوكرانيا في الماضي في وقوع قتلى ودمار.

وتعمل أوكرانيا على صد غزو روسي شامل منذ فبراير 2022.