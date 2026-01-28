إعلان

إحالة سمكري للجنايات لاتهامه بقتل عامل في أوسيم

كتب : صابر المحلاوي

12:11 ص 28/01/2026

محاكمة تعبيرية

قررت نيابة أوسيم، إحالة سمكري للمحاكمة أمام الجنايات، بتهمة قتل عامل بسبب امتناعه عن سداد مبلغ 600 جنيه اقترضها المتهم من المجني عليه.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم يعمل سمكري سيارات، وقتل المجني عليه بسبب امتناع الأخير عن سداد 600 جنيه اقترضها منه، ونشبت بينهما مشادة كلامية ما دفع المتهم لإطلاق النار عليه من سلاح ناري.

وكان رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، ألقوا القبض على المتهم بقتل عامل في أوسيم، بإطلاق النار عليه، وتم إحالته إلى النيابة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.

وورد بلاغ إلى رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، يفيد مقتل شخص بإطلاق النار عليه في أوسيم، فوجه بسرعة انتقال رجال المباحث لمكان الحادث، وضبط مرتكب الجريمة.

مباشرة ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وضبط بحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة.

إحالة سمكري للجنايات قتل عامل إطلاق النار

