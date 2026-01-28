إحالة سمكري للجنايات لاتهامه بقتل عامل في أوسيم

قررت نيابة أوسيم، إحالة سمكري للمحاكمة أمام الجنايات، بتهمة قتل عامل بسبب امتناعه عن سداد مبلغ 600 جنيه اقترضها المتهم من المجني عليه.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم يعمل سمكري سيارات، وقتل المجني عليه بسبب امتناع الأخير عن سداد 600 جنيه اقترضها منه، ونشبت بينهما مشادة كلامية ما دفع المتهم لإطلاق النار عليه من سلاح ناري.

وكان رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، ألقوا القبض على المتهم بقتل عامل في أوسيم، بإطلاق النار عليه، وتم إحالته إلى النيابة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.

وورد بلاغ إلى رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، يفيد مقتل شخص بإطلاق النار عليه في أوسيم، فوجه بسرعة انتقال رجال المباحث لمكان الحادث، وضبط مرتكب الجريمة.

مباشرة ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وضبط بحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة.

اقرأ أيضًا:

بعد حفل تخرجهم.. الداخلية توقف 6 معاوني أمن عن العمل وتحيلهم للتأديب

إخلاء سبيل محمود حجازي بكفالة 10 آلاف جنيه في واقعة اتهامه بالتعدي على زوجته

إخطار سفارات 7 دول لحضور التحقيقات مع المتهمين الأجانب بقضية المخدرات والدعارة