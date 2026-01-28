تعثّر الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو وسقط على الأرض خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، في العاصمة أنقرة.

وأظهرت مقاطع مصورة تينوبو وهو يسير إلى جانب أردوغان قبل أن يفقد توازنه ويسقط، فيما سارع مرافِقوه إلى مساعدته على النهوض بسرعة.

وجاءت الحادثة في سياق زيارة رسمية يجريها الرئيس النيجيري إلى تركيا، أكد خلالها استعداد بلاده وأنقرة لتعزيز التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق "ازدهار متبادل".

سقوط رئيس نيجيريا خلال استقباله من قبل الرئيس أردوغان في القصر الرئاسي بأنقرة. pic.twitter.com/Vjb6adrZqj — الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) January 27, 2026

وأوضح تينوبو أنه ناقش مع نظيره التركي ملفات ذات اهتمام مشترك، في مقدمتها قضايا التجارة، ومنع الازدواج الضريبي، وتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار إلى أن المباحثات ركزت على اتخاذ خطوات عملية تفضي إلى مكاسب مباشرة لشعبي البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والفعاليات المشتركة، إضافة إلى بحث سبل دعم الاستقرار والأمن في القارة الإفريقية.