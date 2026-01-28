استعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سلسلة من الإنجازات الاقتصادية والسياسية المحققة خلال عام واحد، مؤكدا أن الولايات المتحدة استعادت احترامها العالمي وأغلقت حدودها بالكامل.

وأوضح ترمب، أن سياساته وفي مقدمتها الرسوم الجمركية، نجحت في جلب استثمارات ضخمة بلغت نحو 18 تريليون دولار خلال عام، مشيرا إلى أن أسواق البورصة حققت أرقاما قياسية وفرت تريليونات الدولارات لاستثمارات المتقاعدين.

وكشف الرئيس الأمريكي، عن تمكنه من تقليص العجز التجاري بنسبة 77% خلال عام واحد فقط، بفضل إبرام صفقات تجارية جديدة مع دول تغطي نصف حجم التجارة الأمريكية، وهي اتفاقات شملت قطاعي الصناعة والزراعة بشكل غير مسبوق لأي رئيس سابق.

وأعلن ترامب، أن الصين ستشتري فول الصويا الأمريكي بما قيمته 40 مليار دولار، مشيرا في الوقت ذاته إلى تطلعه للفوز بالقضية المنظورة أمام المحكمة العليا والخاصة بالرسوم الجمركية.

على الصعيد الداخلي، أكد ترامب قيامه بإلغاء مئات الآلاف من الوظائف الفيدرالية، معتبرا أن هذا الإجراء حمى البلاد من وضع سيء.

أشار إلى زيادة الإقبال على الالتحاق بالشرطة والجيش بعد فترة من الإحجام، مرجعا ذلك إلى استعادة هيبة الدولة.

في سياق منفصل، أوضح ترامب، أنه أصدر قرارا بمنح المزارعين ما قيمته 12 مليار دولار، إضافة إلى إلغاء المتطلبات الخاصة باستخدام مادة الديزل، مما وفر على المزارعين أكثر من مليار دولار سنويا.

وفي ملف الأدوية، أكد ترامب ممارسته ضغوطا على الشركات لخفض أسعارها، كاشفا عن "انصياع" الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون له في هذا الملف، بعد تهديده برفع الرسوم الجمركية على المنتجات الفرنسية بنسبة 25%.