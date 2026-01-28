ترامب يتوقع وفاته خلال 9 سنوات.. ماذا قال؟

كتب- محمد جعفر:

حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مدى السنوات الماضية، نفي أي إيحاء بأن العمر يترك أثراً عليه، غير أن ولايته الثانية كشفت مؤشرات خفية تعكس تغيراً في هذا الخطاب.

وفي هذا الإطار، تحدثت تقارير إعلامية عن تخلي ترامب، البالغ 79 عاماً، عن صبغ شعره باللون الذهبي الذي اشتهر به، وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك بوست"، فإن قدرة الرئيس السمعية شهدت تراجعاً ملحوظاً، وهو أمر بدا في طلبه المتكرر من المحيطين به التحدث بصوت أعلى.

وفي لحظة بدت عابرة لكنها لافتة، ألمح ترامب بشكل غير مباشر إلى فكرة الموت خلال تجمع خاص، وتعود هذه الواقعة إلى يناير 2025، حين كان ترامب في منتجع مارالاجو، بينما كانت شاشات التلفزة تنقل مشاهد لجثمان الرئيس الأسبق جيمي كارتر مسجّى داخل مبنى الكابيتول، قائلا: "سأكون مكانه في غضون 10 سنوات".

وفي سياق موازٍ، لم يتوقف ترامب عن مهاجمة التقارير الإعلامية التي تتناول وضعه الصحي، ملوحاً باتخاذ إجراءات قانونية بحق من يشككون في لياقته، وفي المقابل، يكرر الرئيس الأمريكي تأكيده أنه يتمتع بصحة ممتازة، مشدداً على أنه يشعر بالحيوية نفسها التي كان عليها قبل أربعين عاماً.