"خس النص ومحدش عرفه".. خالد الصاوي يثير الجدل في أحدث ظهور

كتب- مروان الطيب:

نشر الفنان خالد الصاوي مجموعة صور جديدة له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ظهر خلالها داخل أروقة معرض الكتاب.

وظهر الصاوي وقد خسر الكثير من وزنه وسط دهشة جمهوره ومتابعيه بسبب فقدان وزنه بهذه الصورة في وقت قياسي.

وتواجد خالد الصاوي في معرض الكتاب من أجل الترويج لعدد من إصداراته الأدبية هناك، ونشر صور له وهو يحمل مجموعة من الكتب.

كما أقيمت ندوة ثقافية بحضور الفنان خالد الصاوي وأدارها الناقد الفني محمد عبد الرحمن.

وعلق متابعيه على الصور وقالوا: "في فرق واضح في وزنك ماشاء الله تبارك الرحمن، ربنا يديم عليك نعمة الصحة والعافية، صغرت حوالي 15 سنة، الله اكبر ع الخسسان وجماله وحلاوته ايوه كده نرجع لأيام زمان الحلوه، خسيت والله فرحتني انا فرحانة ليك لانك انسان حلو وكنت حابه افضل، مبروك على اللوك الجميل ده ربنا يعطيك الصحه والعافيه، ماشاء الله تغير ملحوظ جدا الرشاقة مفيش احسن منها وبالتوفيق دائما".

خالد الصاوي ينتظر عرض "أولاد الراعي" رمضان 2026

ينتظر الفنان خالد الصاوي عرض مسلسل "أولاد الراعي" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم ماجد المصري، أحمد عيد، نرمين الفقي، غادة طلعت، إيهاب فمهي، قصة ريمون مقار، سيناريو وحوار محمود شكري، إخراج محمود كامل.

تدور أحداث المسلسل حول أسرة قوية تنتمي لعائلة “الراعي” التي تمكنت من بناء إمبراطورية أعمال كبيرة، لكن وراء هذا النجاح توجد صراعات قوية داخل العائلة نفسها، ومع منافسين وأعداء خارجيين.

