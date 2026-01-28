إعلان

نقيب الأطباء: الذكاء الاصطناعي لن يحل محل الطبيب وعلاجه "مخاطرة"

كتب : داليا الظنيني

12:31 ص 28/01/2026

د. أسامة عبد الحي نقيب الأطباء

كتبت -داليا الظنيني:
حذر الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، المواطنين من مغبة الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في الاستشارات الصحية أو وصف الأدوية، مؤكداً أن الكفاءة المهنية للطبيب المصري تضعه ضمن قائمة الأفضل عالمياً، ولا يمكن استبدالها ببرمجيات رقمية.

وقال عبد الحي، خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي"، أن المنظومة الطبية في مصر تشهد ضخ دماء جديدة سنوياً بتخرج نحو 12 ألف طبيب، مشيداً باجتهاد الأطباء المصريين رغم التحديات، ومشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تحسين الرواتب ورفع كفاءة بيئة العمل والتدريب للحد من جاذبية الهجرة للخارج.

وأضاف نقيب الأطباء أن الطبيب المصري في أوروبا قد لا يتمكن من تحقيق ثروات طائلة، لكنه ينعم بنظام عمل منضبط، وهو ما تسعى النقابة لتحقيقه محلياً، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة ومفيدة، لكنه لن يستطيع بأي حال من الأحوال أن يحل محل العنصر البشري في اتخاذ القرارات الطبية المصيرية.

وأوضح عبد الحي أن تطبيقات مثل "شات جي بي تي" تمتاز بسرعة توفير المعلومات، إلا أن الاعتماد عليها في تشخيص الآلام ووصف العلاج يمثل "خطورة قصوى" على حياة المواطنين، مطالباً الأهالي بالحذر من الانجراف وراء هذه الصيحات التكنولوجية في المسائل الصحية.

ولفت إلى أن العملية العلاجية ترتكز على مثلث لا يكتمل إلا بوجود الطبيب، وهو (التاريخ المرضي، الفحص الإكلينيكي، والتحاليل الطبية)، مشدداً على رفضه التام لفكرة "التشخيص بالفراسة" أو القفز للنتائج من أول كلمة، حيث يتطلب الطب فحصاً دقيقاً ومباشراً للحالة.

أسامة عبدالحي نقيب الأطباء الذكاء الاصطناعي

