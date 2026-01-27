إعلان

سلطنة عُمان: وفاة 3 سياح فرنسيين وإصابة اثنين جراء انقلاب قارب

كتب : مصراوي

01:48 م 27/01/2026

انقلاب قارب - ارشيفية

مسقط- (د ب أ)

أعلنت سلطنة عُمان وفاة ثلاثة سياح وإصابة اثنين جراء انقلاب قارب كان يقل 25 سائحا فرنسيا.

وقالت شرطة عُمان السُّلطانية، في بيان صحفي، أوردته الوكالة العمانية اليوم الثلاثاء، إن ثلاثة سياح توفوا واثنين آخرَيْن أصيبا بإصابات خفيفة جراء انقلاب قارب يضم فوجًا مكونًا من 25 سائحًا فرنسيا، بالإضافة إلى المرشد السياحي وقبطان القارب، وفقًا للمعلومات الأولية.

وأكدت أنه جرى التعامل مع الحادث من قِبل طواقم الإسعاف التابعة لهيئة الدفاع المدني والإسعاف في الموقع، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة الملابسات.

سلطنة عُمان انقلاب قارب

