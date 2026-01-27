إعلان

صورة لنتنياهو يغطي كاميرا هاتفه تثير جدلًا واسعًا

كتب : مصراوي

03:37 م 27/01/2026

وكالات

أشعلت صورة متداولة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ظهر فيها أثناء إجراء مكالمة هاتفية، موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما لاحظ متابعون قيامه بتغطية كاميرا هاتفه المحمول.

وأثارت هذه الخطوة تساؤلات واسعة، لا سيما في الأوساط الأمنية والرقمية، حيث رجّح مراقبون أن يكون الإجراء احترازياً بهدف الحد من مخاطر التجسس أو المراقبة غير المصرح بها، خصوصاً في البيئات الحساسة أمنياً.

وتباينت التفسيرات حول دلالات الصورة، إذ أشار مختصون في الأمن السيبراني إلى أن تغطية كاميرات الهواتف باتت ممارسة شائعة بين مسؤولين رفيعي المستوى، كوسيلة لتقليص احتمالات الاختراق الرقمي أو تسريب الصور والمعلومات عبر الأجهزة الذكية.

وعلى الرغم من أن عدداً من السياسيين وقادة الأجهزة الأمنية سبق أن اتبعوا إجراءات مشابهة، فإن ظهور نتنياهو بهذه الطريقة أعاد تسليط الضوء على أهمية تأمين وسائل الاتصال الشخصية لدى كبار المسؤولين.

وتزامن تداول الصورة مع تصاعد النقاش العام حول التهديدات المرتبطة بالأمن الرقمي، ومخاطر اختراق الهواتف الذكية وتسرب البيانات، ما أعاد ملف حماية الخصوصية والاتصالات في العصر الرقمي إلى واجهة الاهتمام مجدداً.

بنيامين نتنياهو الأمن السيبراني الأجهزة الأمنية

