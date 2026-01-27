صورة لنتنياهو يغطي كاميرا هاتفه تثير جدلًا واسعًا

وكالات

أشعلت صورة متداولة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ظهر فيها أثناء إجراء مكالمة هاتفية، موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما لاحظ متابعون قيامه بتغطية كاميرا هاتفه المحمول.

وأثارت هذه الخطوة تساؤلات واسعة، لا سيما في الأوساط الأمنية والرقمية، حيث رجّح مراقبون أن يكون الإجراء احترازياً بهدف الحد من مخاطر التجسس أو المراقبة غير المصرح بها، خصوصاً في البيئات الحساسة أمنياً.

⚡️🇮🇱Israel PM Netanyahu uses a phone covered with tapes hiding cameras. pic.twitter.com/7PoTsXv9MK — Suppressed News. (@SuppressedNws1) January 27, 2026

وتباينت التفسيرات حول دلالات الصورة، إذ أشار مختصون في الأمن السيبراني إلى أن تغطية كاميرات الهواتف باتت ممارسة شائعة بين مسؤولين رفيعي المستوى، كوسيلة لتقليص احتمالات الاختراق الرقمي أو تسريب الصور والمعلومات عبر الأجهزة الذكية.

🔍 لماذا يُغطي نتنياهو كاميرا هاتفه؟



ظهور Benjamin Netanyahu وهو يضع شريطًا لاصقًا على كاميرا هاتفه ليس صدفة ولا هوسًا.



🧠 السبب ببساطة: الأمن

•📱 الهواتف الذكية يمكن اختراقها وتحويل الكاميرا والمايكروفون إلى أدوات تجسس

•🕵️‍♂️ هذا إجراء شائع بين قادة الدول، ضباط الاستخبارات،… pic.twitter.com/lAsfGelMp7 — أدرك ـ باب المعرفة (@Adrik_Inc) January 27, 2026

وعلى الرغم من أن عدداً من السياسيين وقادة الأجهزة الأمنية سبق أن اتبعوا إجراءات مشابهة، فإن ظهور نتنياهو بهذه الطريقة أعاد تسليط الضوء على أهمية تأمين وسائل الاتصال الشخصية لدى كبار المسؤولين.

وتزامن تداول الصورة مع تصاعد النقاش العام حول التهديدات المرتبطة بالأمن الرقمي، ومخاطر اختراق الهواتف الذكية وتسرب البيانات، ما أعاد ملف حماية الخصوصية والاتصالات في العصر الرقمي إلى واجهة الاهتمام مجدداً.