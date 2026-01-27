المؤبد لعاطل هتك عرض ابنتي شقيقه فى البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 14، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد للمتهم بهتك عرض ابنتي شقيقه الصغيرتين بإحدى قرى مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار حسام محمد الصياد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ضياء محمود السعيد، وأيمن صلاح غباشي، وأحمد جلال محمد عبد الرحيم.

كانت المحكمة، قررت في الجلسة السابقة تأجيل القضية للإعلان بالدعوى المدنية، نظراً لتخلف المتهم عن الحضور.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس الماضي، إذ تلقى مأمور مركز شرطة دمنهور بلاغاً من والدة الصغيرتين تتهم فيه عمّهما، ويدعى "م. أ. غ"، 55 عامًا، مقيم بإحدى قرى مركز دمنهور، بهتك عرض طفلتيها البالغتين 6 أعوام، داخل محله الكائن بجوار منزلهما في نفس القرية.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث التي جاءت مؤكدة لصحة ما ورد في البلاغ، بالإضافة إلى تقرير الطب الشرعي الذي جاء مؤيداً ومطابقاً لأقوال الصغيرتين.